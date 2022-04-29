"Це наше свято". Москва не запросила на 9 травня жодного іноземного лідера

У Кремлі вирішили не запрошувати навіть президента Білорусі Олександра Лукашенка. Рішення пояснили тим, що це не ювілейна дата.

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У Москву на святкування 9 травня не запрошували нікого з глав іноземних держав, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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"Річ у тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували", — сказав він, зазначивши, що не очікують приїзду навіть президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше стало відомо про те, що в Донецьку вирішили взагалі відмовитися від проведення військового параду та ходи "Безсмертного полку" через загрозу обстрілу.

"Противник не те щоб обстріляти велике скупчення людей, він точно обстріляє, якщо в нього буде така можливість", — наводять росЗМІ слова голови "ДНР" Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, в березні джерела CNN повідомили, що Путін хоче захопити схід України до 9 травня та влаштувати з цього приводу урочистий парад у Москві.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня незалежно від стану війни чи мирних переговорів. З іншого боку, треба уточнити — парад перемоги з якими військами та технікою", — прокоментував представник міністерства оборони однієї з європейських країн.

Як повідомляв Фокус, окупанти мають на меті провести парад перемоги в Маріуполі. Радник мера Маріуполя Петро Андрущенко заявив, що керівник окупаційної адміністрації міста Костянтин Іващенко отримав наказ провести зачистку центрального району від тіл загиблих та завалів. Проте в місті немає ні техніки, ні людей для здійснення "зачистки" до такого заходу.

Минулого тижня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що активний наступ російських військ на Донбасі закінчиться у травні, а разом із ним, ймовірно, закінчиться й активна фаза війни. За його словами, російським військовим більше не буде чим проводити наступальні операції. Чиновник вважає, що до 9 травня у Кремлі оголосять якісь проміжні перемоги та запропонують розпочати переговори.