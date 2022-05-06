РФ може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, — Шмигаль (відео)

Про плани російської влади щодо оголошення повноцінної війни українській владі повідомили партнерські спецслужби.

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Росія має намір у понеділок, 9 травня, оголосити повноцінну війну Україні. Такі дані українській владі повідомили спецслужби країн-партнерів. Про це в процесі брифінгу за підсумками візиту до Варшави повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"За даними партнерських спецслужб, Росія має такі наміри — 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є. Такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві (РФ), за даними, ще раз повторю, партнерських спецслужб. Чи відбудеться це — будемо дивитися", — сказав глава українського уряду.

Шмигаль додав, що якщо РФ піде на офіційне оголошення війни, Україна продовжить відстоювати свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет.

"У будь-якому разі ми боротимемося до повної перемоги над окупантом та агресором", — запевнив прем'єр.

Тим часом російське агентство "РИА Новости" повідомило, що президент РФ Володимир Путін 9 травня виступить на параді в Москві та покладе квіти до Могили Невідомого солдата, а наступного дня проведе нараду з економічних питань.

Нагадаємо, 3 травня CNN із посиланням на американських та інших західних офіційних осіб у вівторок, 3 травня, повідомило, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може відмовитися від "спеціальної військової операції" та офіційно оголосити війну Україні, ініціювавши для цього проведення мобілізації на території Росії.

Зі свого боку, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняв, що російський лідер не має наміру оголошувати загальну мобілізацію 9 травня і назвав інформацію ЗМІ про це "нісенітницею". Аналогічно Пєсков відповів на уточнювальне питання журналіста про те, чи буде Росія вести "велику війну" проти України.

Раніше Папа Римський Франциск I заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив йому про план російського керівництва завершити війну 9 травня.