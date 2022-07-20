Системи HIMARS пояснять: Подоляк відповів Лаврову на слова про розширення географії війни

За словами радника глави ОП, Росія нарешті назвала вбивчі наміри своїми іменами, позначивши дві головні цілі — знищити українську державність та захопити чужі території.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про розширення географії так званої "СВО". Подоляк зазначив, що Лаврову основи географії пояснюватимуть американські ракетні системи HIMARS. Про це радник розповів виданню LIGA.net.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Лавров в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що Росія має на меті розширити географію воєнних дій в Україні у зв'язку з тим, що Захід надає Києву більш далекобійні ракетні системи. На це Подоляк відповів, що після майже п'яти місяців війни Кремль почав називати "вбивчі наміри та криваві явища своїми іменами".

За його словами, глава російського МЗС підтвердив, що Росія своїм вторгненням спочатку мала дві конкретні цілі. Перша, масштабніша мета полягає в тому, щоб знищити українську державність як таку, і перетворити Україну на безголосу, недемократичну, зруйновану, п'яну, кримінальну квазідержаву. Таку ж як і сама Росія.

Друга мета примітивніша та хижацька — захоплення максимальних обсягів чужої території та землі.

Подоляк переконаний, що давати юридичні оцінки заявам Лаврова, як і з погляду перспектив можливих переговорів, абсолютно безглуздо. Він зазначив, що для Росії сенс цієї війни полягає у захопленні чужих територій, тоді як для України — це війна за свої власні доми та сім'ї.

Тому, вважає Подоляк, уже не важливо, як формулюють вищі посадові особи свої кримінальні плани на папері щодо України, оскільки це пропагандистський прийом для вразливої публіки. Але щодо "основ реальної географії", то тут Лаврову максимально ефективно все пояснять далекобійні американські РСЗВ HIMARS.

"Вони ж абсолютно точно позначать єдиний напрямок для обов'язкового руху російських окупаційних військ. Питання лише в часі та в терпінні", — наголосив Подоляк.

Раніше радник керівника ОП України Михайло Подоляк відреагував на погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який пообіцяв влаштувати Україні "судний день". У своїх коментарях Подоляк назвав Медведєва маленькою, забутою історією людиною, яка насправді викликає лише жалість.