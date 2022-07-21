Росія спробує окупувати Одесу на початку наступного року, – ЗМІ

За інформацією журналістів, країна-агресор планує захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря.

Росія планує ще один великий наступ на Україну на початку наступного року. Зокрема Кремль сподівається окупувати Одесу. Про це повідомляє видання Foreign Policy із посиланням на свої джерела серед західних офіційних осіб.

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Журналісти пишуть, що країна-агресор намагатиметься захопити все південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря.

Одеса є найважливішим транзитним вузлом українського експорту. На частку країни припадає одна шоста світових поставок кукурудзи і одна восьма світових поставок пшениці. І якщо російським військам вдасться захопити порт, то це завдасть "нищівного удару по воєнних зусиллях України" і надасть Москві контроль над життєво важливими світовими запасами продовольства, які з початку повномасштабної війни суттєво скоротилися, уточнює видання.

На заході вважають, що це ще одна нагода надати Україні не лише зброю, а й навчених людей.

Втім, як наголошують журналісти, такий намір Москви зовсім не означає, що росіянам вдасться захопити головне портове місто України. Як мінімум, наполегливий опір ЗСУ та військова допомога західних країн показує, що зробити це вкрай складно. Крім того, за період повномасштабного вторгнення Україна значно зміцнила свої позиції тут.

"З огляду на час, який Україна виграла для зміцнення цього південного району, росіянам буде важко увійти та взяти Одесу, особливо із західними системами оборони, які можуть стримати російський флот", — прокоментував Джим Таунсенд, колишній співробітник Міністерства оборони США, а нині експерт з питань європейської безпеки Центру нової американської безпеки.

Нагадаємо, Росія анонсувала зміни географії повномасштабної війни в Україні, бойові дії виходять за межі так званих ДНР та ЛНР. За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, якщо Київ продовжуватиме отримувати від західних країн далекобійні системи типу HIMARS, географічні завдання "спецоперації" знову розширять.

На заяву Лаврова відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. Зокрема він сказав, що основи географії міністру закордонних справ Росії пояснюватимуть американські ракетні системи HIMARS.