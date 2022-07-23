ЗС РФ завдали ракетного удару по порту в Одесі, є постраждалі: відео повітряного бою

Українські війська ППО збили в небі дві крилаті ракети "Калібр", але ще дві досягли своєї цілі.

23 липня російські ракети вибухнули в морському порту Одеси. Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За його словами, російські війська вкотре завдали по Одесі ракетних ударів, у місті пролунали шість вибухів. Більшість загроз збили системи протиповітряної оборони, але дві з них влучили в морський порт. Нардеп також повідомив про пожежу та кількох постраждалих. Людям на пляжі було добре видно "повітряний бій" українського ППО із загрозами.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на оперативне командування "Південь" повідомив, що ЗС РФ запустили по Одесі чотири крилаті ракети "Калібр". Дві з них збили ППО, а ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

"Ось вам і зерновий коридор. Ці у*бки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Тож нам потрібні літаки і треба потопити весь чорноморський флот, — прокоментував Олексій Гончаренко. — Вкотре вони показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну, можна реально убезпечити український аграрний експорт".

Раніше з'явилася інформація, що Росія спробує окупувати Одесу на початку наступного року. Як розповіли журналістам джерела серед офіційних осіб на Заході, Кремль сподівається захопити узбережжя, відрізати Україну від Чорного моря та взяти під контроль один із найбільших каналів постачання зерна.

15 липня в Одесі чоловік вирушив купатися в море та підірвався на міні. Обласна військова адміністрація попередила, що порушення заборони становить для українців реальну загрозу, яку не можна ігнорувати, попри курортний сезон.