На Одещині чоловікові відірвало голову під час купання в морі (відео)

Молода людина вирішила відзначити на пляжі свій день народження і, порушивши заборону, полізла в море.

На одному з пляжів Одеської області у свій день народження підірвався на міні молодик, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, загиблий вирішив покупатися в морі, попри всі заборони. Вибухом йому відірвало голову.

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"Я розповідаю подробиці не для того, щоб вас налякати, а просто хочу нагадати, наскільки небезпечно купатися в Чорному морі, відвідувати пляжі чорноморського узбережжя", — сказав Братчук.

Речник ОВА також наголосив, що тим, хто порушує заборони на відвідування пляжів, загрожує ще одна небезпека: уламки ворожих ракет, які збивають сили протиповітряної оборони. Тому він закликав мешканців області потерпіти до курортного сезону наступного мирного року.

Нагадаємо, 11 червня в курортному селищі Грибівка Одеської області від вибуху в морі загинув чоловік.

Також повідомлялося, що на одеський пляж під час шторму викинуло дві російські якірні міни. Наприкінці травня російська армія завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок атаки зруйновано туалет на пляжі.