На берег Одеської області викинуло дві міни (фото, відео)

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що міни спливли після штормової погоди в регіоні впритул до узбережжя, їх вчасно виявили та знищили.

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У морі на Одещині виявлено 2 російські якірні міни. Вони спливли після штормової погоди впритул до узбережжя, проте їх вчасно виявили та знищили. Про це повідомило Оперативне командування сухопутних військ ЗСУ "Південь" у Facebook.

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У відомстві розповіли, що фахівці підривної команди Військово-Морських Сил вилучили міни та знешкодили їх у безпечному місці. На опублікованому українськими військовими відео видно, що міна знаходиться просто біля морського берега. Зазначимо, що на кадрах процесу знешкодження напис на ній прихований.

ЗСУ додали, що, перебуваючи за кілька десятків метрів від берега, міна не становить прямої загрози. Проте нагадали про небезпеку купання чи іншого дозвілля в морі.

"Сили оборони вжили заходів протидії, а ворог підступно розкидав морські міни в наших прибережних водах. Ще раз наголошуємо, що для безпеки не варто наближатися до пляжів та узбережжя, виходити на воду із застосуванням плавзасобів і навіть для купання", — сказано в повідомленні.

Крім того, в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що залишаються загрози ракетних ударів та висадки десанту на Одещині.

[ + – ] Фото: Оперативне командування "Південь" [ + – ] Фото: Оперативне командування "Південь" [ + – ] Фото: Оперативне командування "Південь"

Нагадаємо, це не перший випадок виявлених у Чорному морі мін після початку російського вторгнення в Україну. 16 квітня посольство США в Туреччині повідомило, що в західній частині Чорного моря турецькі та румунські фахівці знешкодили чотири міни. Скільки всього їх дрейфує в цьому районі, невідомо.

Раніше, 28 березня, Фокус писав, що турецькі сапери виявили за тиждень дві міни. А Міністр оборони Туреччини почав обговорювати цю проблему з Україною та Росією. 26 березня Туреччина перекривала рух кораблів через Босфор через міну.

30 березня в МЗС України звинуватили Росію в тому, що вона використовує міни в Чорному морі, які захопила у Криму у 2014 році. У МЗС зазначили, що РФ перетворила їх на зброю невиборної дії.