Виловили у Босфорі. Турки та румуни знешкоджують у Чорному морі міни, що дрейфують

Турецькі та румунські фахівці перехопили чотири міни у західній частині Чорного моря. Одну з них знешкодили у Босфорській протоці.

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Посольство США в Туреччині повідомило про те, що в західній частині Чорного моря турецькі та румунські фахівці знешкодили чотири міни. Скільки всього мін дрейфує у цьому районі, невідомо. У зв'язку з цим посольство попередило американських громадян про необхідність дотримуватися заходів обережності під час подорожей у Чорному морі.

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The New York Times зазначає, що наприкінці березня одну з мін знайшли в Босфорській протоці — жвавому водному шляху, який ділить Стамбул навпіл і сполучає Чорне море із Середземним. У появі мін, які дрейфують у Чорному морі, Росія та Україна взаємно звинувачують одне одного.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наприкінці березня у Чорному морі біля кордону Туреччини та Болгарії поруч із містом Іннеада знайшли дві міни. 26 березня Туреччина перекривала рух суден через Босфор через морську міну, що дрейфувала.

За кілька днів МЗС України виступило зі звинуваченням на адресу Росії. У відомстві повідомили, що помічені біля узбережжя Туреччини та Румунії міни окупанти взяли на українських військових складах після вторгнення до Севастополя і використовують їх як зброю невиборчої дії.

"Крім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, РФ вигадала новий спосіб морського розбою — використання морських мін як безконтрольних боєприпасів, що дрейфують", — сказано в тексті заяви.

За інформацією МЗС України, саме ці снаряди виявили 26 та 28 березня біля узбережжя Туреччини та Румунії. Перевірка показала, що це були морські міни, які на початок 2022 року не були на обліку Військово-морських сил ЗСУ.

Міни захопили ЗС РФ на українських військових складах у 2014 році під час воєнного вторгнення у Севастополь. Країна-агресор свідомо вдається до провокацій і дискредитації України перед міжнародними партнерами, зазначили дипломати.