РФ використовує у Чорному морі міни, які захопила в Криму у 2014 році, – МЗС України

Снаряди, які знайшли біля узбережжя Туреччини та Румунії, окупанти взяли на українських військових складах після вторгнення до Севастополя. Росія перетворила їх на зброю невиборчої дії, зазначили в МЗС.

Російські загарбники з початку війни з Україною використовують у Чорному морі безконтрольні морські дрейфувальні міни. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

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"Крім захоплення та знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, РФ вигадала новий спосіб морського розбою — використання морських мін як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси", — сказано в тексті заяви.

За інформацією МЗС України, саме ці снаряди виявили 26 та 28 березня біля узбережжя Туреччини і Румунії. Перевірка показала, що це були морські міни, які на початку 2022 року не були на обліку Військово-морських сил ЗСУ.

[ + – ] Морські міни загрожують цивільному судноплавству

Міни захопили ЗС РФ на українських військових складах у 2014 році під час вторгнення до Севастополя. Країна-агресор свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами, зазначили дипломати.

Свідоме застосування РФ дрейфувальних морських мін перетворює їх на зброю невибіркової дії. Насамперед, це загрожує цивільному судноплавству та людському життю на морі в акваторії не лише Чорного та Азовського морів, а й Керченської та Чорноморських проток.

"Відповідальність за використання дрейфувальних морських мін, а також їх непередбачувані наслідки лежать винятково на РФ та її військово-морських силах", — наголосили в міністерстві.

Україна повідомила в Міжнародну морську організацію про використання РФ дрейфувальних мін у Чорному морі, підсумували в МЗС.

Нагадаємо, що у Чорному морі біля кордону Туреччини та Болгарії знайшли дві міни за тиждень. Рибалок з місця знаходження снаряда евакуювали.

Фокус уже писав, що війська РФ підривали міни, що не розірвалися, на території Запорізької атомної електростанції. Такі дії загрожували ядерній та радіаційній безпеці.

Пес на прізвисько Патрон з підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернігові зміг знайти близько 90 мін з початку вторгнення Росії.