ЗС РФ підривають міни та снаряди на території ЗАЕС, – Енергоатом

На території станції зосереджено велику кількість техніки та живої сили противника, а також боєприпасів.

Запорізька атомна електростанція вже 12 добу перебуває під контролем російських військових, і зараз на її території — приблизно 50 одиниць техніки, багато вибухівки та зброї, а також серйозна кількість солдатів, повідомляє "Енергоатом".

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"Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчика АЕС", — заявили у відомстві.

Станом на 16 березня усі шість енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, а зміни мають можливість ротації.

"Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал змушений узгоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском із боку окупантів, весь персонал після прибуття на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Унаслідок ядерна та радіаційна безпечна — під загрозою", — наголосили в "Енергоатомі".

Фото: Скриншот

Через те, що місто Енергодар зараз заблоковане, є проблеми з пальним, доставкою продуктів харчування і ліків першої необхідності.

"Психологічний стан працівників АЕС і мешканців міста складний, але Перемога буде за нами. Наближаємо її разом!" — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві уточнили, що зараз усі чотири українські АЕС стабільно виробляють електрику, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій і прилеглих територіях не змінювалися та перебувають у межах чинних норм.

Тим часом російські загарбники 16 березня обстріляли залізничну станцію у Запоріжжі, пошкодивши інфраструктуру. За інформацією "Укрзалізниці", пасажири та персонал не постраждали.

Нагадаємо, перш ніж захопити станцію в Енергодарі, окупанти погрожували обстріляти її. Президент України Володимир Зеленський вимагає від Заходу негайного закриття повітряного простору над країною через обстріл ЗАЕС. Крім цього, глава держави закликав ввести санкції проти РФ у зв'язку з інцидентом.