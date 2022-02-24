Російські окупанти погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць, — нардеп

За словами нардепа Мар'яни Безуглої, наслідки таких дій росіян "відчує вся Європа".

В Енергодарі російські війська встановили гаубиці та погрожують обстріляти атомну електростанцію. Про це повідомляє у Facebook народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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Політикиня зазначає, що в разі виконання погроз окупантів це відчують у всій Європі.

"Увага! Енергодар — АЕС. Росіяни поставили гаубиці й погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде лихо для всієї Європи", — пише Безугла.

[ + – ] Пост Безуглої

Зазначимо, що місто Енергодар знаходиться у Васильківському районі Запорізької області. В ньому розташована Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що захоплення росіянами ЧАЕС поки що не підтвердили. За непідтвердженими даними, російські окупаційні війська захопили Чорнобильську атомну станцію та утримують співробітників у заручниках.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав, що окупанти намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

"Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася знову. Це оголошення війни всій Європі", — заявив глава України.

За інформацією Фокуса, бої за аеродром Гостомелю Київської області ще продовжуються. Цю інформацію наш журналіст отримав за рацією від мешканців міста.

Місто Щастя Луганської області вже знаходиться під повним контролем України, біля Пищевика ворог також відступив. Під час боїв окупант зазнав важких втрат живої сили та техніки й був змушений відступити.