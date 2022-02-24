Российские оккупанты угрожают обстрелять Запорожскую АЭС из гаубиц, - нардеп

По словам нардепа Марьяны Безуглой, последствия таких действий россиян "почувствует вся Европа".

В Энергодаре российские войска установили гаубицы и грозятся обстрелять атомную электростанцию. Об этом сообщает в Facebook народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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Политик отмечает, что в случае выполнения угроз оккупантов это почувствуют во всей Европе.

"Внимание! Энергодар – АЭС. Россияне поставили гаубицы и угрожают обстрелять атомную электростанцию. Это будет беда всей Европы", — пишет Безуглая.

[ + – ] Пост Безуглой

Отметим, город Энергодар находится в Васильковском районе Запорожской области. В нем расположена Запорожская АЭС, которая является самой большой в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что захват россиянами ЧАЭС пока не подтвердился. По неподтвержденным данным, российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую атомную станцию и удерживают сотрудников в заложниках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась вновь. Это объявление войны всей Европе", — заявил глава Украины.

По информации Фокуса, бои за аэродром Гостомеля Киевской области еще продолжаются. Данную информацию наш журналист получил по рации от жителей города.

Город Счастье Луганской области уже находится под полным контролем Украины, около Пищевика враг также отступил. В ходе боев оккупант понес тяжелые потери в живой силе и технике и был вынужден отступить.