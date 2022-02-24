Бои за аэродром Гостомеля: СМИ сообщают, что здание отбито ВСУ

Информацию в сети распространил экс-спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович. Однако по информации Фокуса, там все еще идут бои.

Экс-спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Гостомель освобожден от российских военных. Он написал об этом в Facebook.

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"По предварительным данным, Гостомельский аэродром отбит ВСУ. Десант уничтожен", — написал Алексей.

В соцсети есть еще ряд сообщений от пользователей о том, что Гостомель освобожден.

Журналист Фокуса сообщает, что в Гостомеле пока идут бои. Данную информацию наш сотрудник получает по рации от своих знакомых, проживающих в Гостомеле.

Напомним, что ранее в Гостомеле украинские военные сбили три российских вертолета. Также сообщали о том, что в Гостомеле задержали диверсанта.