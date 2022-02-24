Бої за аеродром Гостомелю: ЗМІ повідомляють, що будівля відбита ЗСУ

Інформацію у мережі поширив ексспікер України у ТКГ Олексій Арестович. Проте, за інформацією Фокусу, там усе ще тривають бої.

Ексспікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Гостомель звільнений від російських військових. Він написав про це у Facebook.

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"За попередніми даними, Гостомельський аеродром відбито ЗСУ. Десант знищено", — написав Олексій.

У соцмережі є ще низка повідомлень від користувачів про те, що Гостомель звільнено.

Журналіст Фокусу повідомляє, що в Гостомелі поки що йдуть бої. Цю інформацію наш співробітник отримує по рації від своїх знайомих, які мешкають у Гостомелі.

Нагадаємо, що раніше в Гостомелі українські військові збили три російські вертольоти. Також повідомляли про те, що в Гостомелі затримали диверсанта.