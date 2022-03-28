Турецькі сапери виявили за тиждень дві міни в Чорному морі (фото)

Міністр оборони Туреччини обговорює інциденти з мінами з владою РФ і України. Один із рибалок бачив міни за 200 метрів від місця, де вони встановили сітки, їх забрали на гідролітаку.

У Чорному морі біля кордону Туреччини та Болгарії поряд із містом Іннеада знайшли другу за тиждень міну. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

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Командування оперативно направило розташовані в регіоні групи підводної оборони.

[ + – ] Міну вдалося знешкодити

Колишній глава розвідуправління військово-повітряних сил Туреччини в коментарі каналу CNN Türk заявив, що міну вдалося знешкодити.

Один із рибалок на ім'я Чагри Мартін сказав кореспондентові Anadolu, що бачив міни за 200 метрів від того місця, де вони поставили мережу в море. Мартін заявив, що вони дуже налякані.

"Приїхала берегова охорона, прилетів гідролітак. Нас забрали та заборонили виходити в море", – розповів чоловік.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив TRT Haber, що вони перебувають у контакті з українською та російською владою щодо цього питання.

Туреччина 26 березня перекривала рух судів через Босфор через міну, яку могла залишити Росія.

[ + – ] Рибалкам заборонили виходити в море

Сапери знешкодили її та відновили рух суден. Вага вибухової речовини міни старого зразка російського виробництва становила 30 кілограмів. Відомо, що така міна може втопити корабель будь-якого типу.

Нагадаємо, що окупанти підривали снаряди та міни, що не розірвалися, на території Запорізької атомної електростанції.

Фокус писав про те, як пес на прізвисько Патрон, який служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігові, знайшов близько 90 мін після початку війни з РФ.