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Мир Российско-украинская война

Выловили в Босфоре. Турки и румыны обезвреживают в Черном море дрейфующие мины

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дрейфующие мины, Босфор, посольство США, Турция, Румыния, МИД Украины, Россия
Фото: Deutsche Welle | Сколько всего мин дрейфует в Черном море, неизвестно

Турецкие и румынские специалисты перехватили четыре мины в западной части Черного моря. Одну из них обезвредили в Босфорском проливе.

Посольство США в Турции сообщило о том, что в западной части Черного моря турецкие и румынские специалисты обезвредили четыре мины. Сколько всего мин дрейфует в этом районе, неизвестно. В связи с этим посольство предупредило американских граждан о необходимости соблюдать меры осторожности при путешествии в Черном море.

The New York Times отмечает, что в конце марта одну из мин обнаружили в Босфорском проливе — оживленном водном пути, который делит Стамбул пополам и соединяет Черное море со Средиземным. В появлении дрейфующих мин в Черном море Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга.

Напомним, ранее Фокус писал, что в конце марта в Черном море возле границы Турции и Болгарии рядом с городом Иннеада нашли две мины. 26 марта Турция перекрывала движение судов через Босфор из-за дрейфующей морской мины.

Спустя несколько дней МИД Украины выступило с обвинением в адрес России. В ведомстве сообщили, что обнаруженные у побережья Турции и Румынии мины оккупанты взяли на украинских военных складах после вторжения в Севастополь и используют их в качестве оружия неизбирательного действия.

"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, РФ придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", – сказано в тексте заявления.

По информации МИД Украины, именно эти снаряды обнаружили 26 и 28 марта у побережья Турции и Румынии. Проверка показала, что это были морские мины, которые к началу 2022 года не были на учете Военно-морских сил ВСУ.

Мины захватили ВС РФ на украинских военных складах в 2014 году во время военного вторжения в Севастополь. Страна-агрессор сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами, отметили дипломаты.