На берег Одесской области выбросило две мины (фото, видео)

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что мины всплыли после штормовой погоды в регионе вплотную к побережью, их вовремя обнаружили и уничтожили.

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В море в Одесской области были обнаружены 2 российские якорные мины. Они всплыли после штормовой погоды вплотную к побережью, однако их вовремя обнаружили и уничтожили. Об этом сообщило Оперативное командование сухопутных войск ВСУ "Юг" в Facebook.

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В ведомстве рассказали, что специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил изъяли мины и обезвредили их в безопасном месте. На опубликованном украинскими военными видео видно, что мина находится прямо у морского берега. Отметим, что на кадрах процесса обезвреживания надпись на ней была скрыта.

ВСУ добавили, что находясь в нескольких десятках метров от берега, мина не представляет прямой угрозы. Однако напомнили об опасности купания или другого досуга в море.

"Силы обороны приняли меры противодействия, а враг коварно разбрасывал морские мины в наших прибрежных водах. Еще раз подчеркиваем, что для безопасности не стоит приближаться к пляжам и побережью, выходить на воду с применением плавсредств и даже для купания", — сказано в сообщении.

Кроме того, в Оперативном командовании "Юг" заявили, что остаются угрозы ракетных ударов и высадки десанта в Одесской области.

[ + – ] Фото: Оперативное командование "Юг" [ + – ] Фото: Оперативное командование "Юг" [ + – ] Фото: Оперативное командование "Юг"

Напомним, это не первый случай обнаруженных в Черном море мин после начала российского вторжения в Украину. 16 апреля посольство США в Турции сообщило, что в западной части Черного моря турецкие и румынские специалисты обезвредили четыре мины. Сколько всего их дрейфует в этом районе, неизвестно.

Ранее, 28 марта Фокус писал, что турецкие саперы обнаружили за неделю две мины. А Министр обороны Турции начал обсуждать эту проблему с Украиной и Россией. 26 марта Турция перекрывала движение судов через Босфор из-за мины.

30 марта в МИД Украины обвинили Россию в том, что она использует мины в Черном море, которые захватила в Крыму в 2014 году. В МИД отметили, что РФ превратила их в оружие неизбирательного действия.