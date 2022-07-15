В Одесской области мужчине оторвало голову во время купания в море (видео)

Молодой человек решил отметить на пляже свой день рождения, и, нарушив запрет, полез в море.

На одном из пляжей Одесской области в свой день рождения подорвался на мине молодой человек, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, погибший решил искупать в море, несмотря на все запреты. Взрывом ему оторвало голову.

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"Я рассказываю подробности не для того, чтобы вас напугать, а просто хочу напомнить, насколько небезопасно купаться в Черном море, посещать пляжи черноморского побережья", — сказал Братчук.

Спикер ОВА также подчеркнул, что тем, кто нарушает запреты на посещение пляжей, грозит еще одна опасность: обломки вражеских ракет, которые сбивают силы противовоздушной обороны. Поэтому он призвал жителей области потерпеть до курортного сезона следующего — мирного года.

Напомним, 11 июня в курортном поселке Грибовка Одесской области от взрыва в море погиб мужчина.

Также сообщалось, что на одесский пляж во время шторма выбросило две российские якорные мины. В конце мая российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате атаки был разрушен туалет на пляже.