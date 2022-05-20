ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области и уничтожили пляжный сортир, — ОК "Юг"
По информации командования, в результате атаки пострадали только "безнадежно потерянная совесть и репутация" страны-агрессора.
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Российские войска нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области. В результате атаки был разрушен туалет на пляже. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знакомых месседжей своего безумного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" ячейку нацизма", — саркастически прокомментировали обстрел российской авиации в командовании.
По предварительной информации, пострадавших в результате вражеского налета нет.
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