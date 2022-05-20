ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области и уничтожили пляжный сортир, — ОК "Юг"

По информации командования, в результате атаки пострадали только "безнадежно потерянная совесть и репутация" страны-агрессора.

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Российские войска нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области. В результате атаки был разрушен туалет на пляже. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знакомых месседжей своего безумного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" ячейку нацизма", — саркастически прокомментировали обстрел российской авиации в командовании.

По предварительной информации, пострадавших в результате вражеского налета нет.

Ранее сегодня в региональных пабликах сообщили, что Одесскую область дважды обстреляли.

Как рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, два российских корабля в Черноморской акватории подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр", так что угроза обстрелов остается высокой.

По его словам, Россия определяет новые рубежи запуска ракет по территории Украины, а российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывают условные запуски ракет с воздушного пространства северной части оккупированного крымского полуострова.

Сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал кадры уничтоженного ВС РФ Рубежного. Город уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища.

Ранее The New York Times рассказал о новых доказательствах военных преступлений ВС РФ в Буче.