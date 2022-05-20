ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області та знищили пляжний сортир, — ОК "Південь"

За інформацією командування, в результаті атаки постраждали лише "безнадійно втрачена совість і репутація" країни-агресора.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська завдали чергового ракетного удару із застосуванням авіації по Одеській області. Внаслідок атаки було зруйновано туалет на пляжі. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знайомих меседжів свого шаленого диктатора, рашисти, очевидно, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму", — саркастично прокоментували обстріл російської авіації в командуванні.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок ворожого нальоту немає.

Раніше сьогодні в регіональних пабліках повідомили, що Одеську область двічі обстріляли.

Як розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник, два російські кораблі в Чорноморській акваторії підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр", тому загроза обстрілів залишається високою.

За його словами, Росія визначає нові рубежі запуску ракет по території України, а російські екіпажі далеких бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовують умовні запуски ракет із повітряного простору північної частини окупованого кримського півострова.

Сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав кадри знищеного ЗС РФ Рубіжного. Місто знищено вщент, у ньому немає жодного вцілілого будинку, а двори перетворилися на цвинтарі.

Раніше The New York Times розповів про нові докази воєнних злочинів ЗС РФ у Бучі.