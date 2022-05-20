ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області та знищили пляжний сортир, — ОК "Південь"
За інформацією командування, в результаті атаки постраждали лише "безнадійно втрачена совість і репутація" країни-агресора.
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Російські війська завдали чергового ракетного удару із застосуванням авіації по Одеській області. Внаслідок атаки було зруйновано туалет на пляжі. Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знайомих меседжів свого шаленого диктатора, рашисти, очевидно, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму", — саркастично прокоментували обстріл російської авіації в командуванні.
За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок ворожого нальоту немає.
Раніше сьогодні в регіональних пабліках повідомили, що Одеську область двічі обстріляли.
Як розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник, два російські кораблі в Чорноморській акваторії підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр", тому загроза обстрілів залишається високою.
За його словами, Росія визначає нові рубежі запуску ракет по території України, а російські екіпажі далеких бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовують умовні запуски ракет із повітряного простору північної частини окупованого кримського півострова.
Сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав кадри знищеного ЗС РФ Рубіжного. Місто знищено вщент, у ньому немає жодного вцілілого будинку, а двори перетворилися на цвинтарі.
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