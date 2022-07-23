Российские войска не попали по терминалу с зерном в Одессе, — ОК "Юг" (видео)

По данным координационного пресс-центра, значительных разрушений в портовой инфраструктуре нет.

Российские ракеты "Калибр" не попали по терминалу с зерном в Одесском морском торговом порту. Об этом сообщила начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк, передает "Суспільне".

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По словам Гуменюк, очевидно, что целями для российских ракет стал Одесский морской торговый порт. Для этих целей ВС РФ выпустили крылатые ракеты "Калибр".

"Раненых на данный момент нет… Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", — сообщила спикер.

Обстрел Одессы произошел сегодня днем. Всего было выпущено 4 ракеты, две из которых сбили украинские силы ПВО. После попадания двух ракет началось небольшое возгорание, которое быстро погасили спасатели. Отмечается, что из-за ударной волны были повреждены дома вокруг порта.

Попадания в терминал с зерном, по словам Натальи Гуменюк, не было.

Также журналисты ABC News опубликовали видео обстрела Одессы. На них виден момент попадания ракет "Калибр" по Одесскому морпорту. По кадрам видно, что зерновой терминал действительно не поврежден.

Напомним, 22 июля Украина подписала в Стамбуле трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море. С РФ документ не подписывали, он был подписан с ООН и Турцией. Он предусматривает экспорт зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного.

23 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В Минагрополе заявили, что ракеты ударили по хранилищам зерна.