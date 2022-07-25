ЗС РФ обстрілюватимуть порти й мости, щоб помститися за успіхи ЗСУ під Херсоном , — експерт

Як вважає військовий експерт Михайло Самусь, Україні треба забезпечити себе протиповітряною обороною. Для захисту нам потрібні норвезькі системи NASAMS — і якнайбільше.

Російська армія може обстрілювати порти й мости через Дніпро у відповідь на успіхи ЗСУ під час контрнаступу в Херсонській області. Про це заявив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь у коментарі ТСН.

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За словами військового експерта, найближчим часом на півдні довкола Херсона українські сили можуть взяти військових ЗС РФ у котел. При цьому ЗСУ продовжують завдавати високоточних ударів по об'єктах інфраструктури та командних пунктах росіян на окупованих територіях.

У відповідь Росія може завдавати ударів крилатими ракетами по підконтрольних Україні мостах через Дніпро, вважає Самусь.

У зв'язку з цим Україні зараз необхідно вирішувати питання з протиповітряною обороною, наголошує експерт. Причому такий захист має бути багатошаровим і комплексним. Україні бажано обзавестися не лише системами середньої, а й далекої дальності, які дозволять збивати крилаті та балістичні ракети й прикривати об'єкти інфраструктури — порти й мости.

"У ситуації, коли німецькі IRIS-T SLM [зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії] знову затримуються, треба отримувати NASAMS [норвезька зенітна батарея ППО середньої дальності] й більше. Зараз це було б ідеально", — наголосив він.

Як зазначив Самусь, перевага NASAMS у тому, що вони мобільні та дуже компактні, що дозволяє розміщувати їх у районах, де розташовані інфраструктурні об'єкти.

"Мостів через Дніпро, які виконують важливі функції, насправді не так багато. І одеські порти зараз будуть під особливою увагою. Там теж потрібно розміщувати посилену ППО, розширювати, тому що Росія має кілька тисяч ракет (старих, нових — не важливо), і вони по них можуть завдавати ударів", — додав військовий експерт.

Удар ЗС РФ 23 липня зі сховищ зерна в одеському порту лише підтверджує гостру необхідність України убезпечити інфраструктуру, зокрема порти. Нагадаємо, що атака Росії відбулася наступного дня після підписання договору про "зерновий коридор" через Чорне море.

Раніше в Німеччині розповіли, що система ППО IRIS-T ще на стадії виробництва, її підготують до відправки в Україну наприкінці літа. Головною причиною зволікання постачання німецьке МЗС називає відсутність у запасах Німеччини необхідного Україні озброєння.