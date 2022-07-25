ВС РФ в отместку за успехи ВСУ под Херсоном будут обстреливать порты и мосты, – эксперт

Как считает военный эксперт Михаил Самусь, Украине надо обеспечить себя противовоздушной обороной. Для защиты нам нужны норвежские системы NASAMS – и как можно больше.

Российская армия может обстреливать порты и мосты через Днепр в ответ на успехи ВСУ при контрнаступлении в Херсонской области. Об этом заявил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии ТСН.

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По словам военного эксперта, в ближайшее время на юге вокруг Херсона украинские силы могут взять военных ВС РФ в котел. При этом ВСУ продолжают наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и командным пунктам россиян на оккупированных территориях.

В ответ Россия может наносить удары крылатыми ракетами по подконтрольным Украине мостам через Днепр, считает Самусь.

В связи с этим, Украине сейчас необходимо решать вопросы с противовоздушной обороной, подчеркивает эксперт. Причем такая защита должна быть многослойной и комплексной. Украине желательно обзавестись не только системами средней, но и далекой дальности, которые позволят сбивать крылатые и баллистические ракеты, и прикрывать объекты инфраструктуры — порты и мосты.

"В ситуации, когда немецкие IRIS-T SLM [зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия] снова задерживаются, надо получать NASAMS [норвежская зенитная батарея ПВО средней дальности] и побольше. Сейчас это было бы идеально", – подчеркнул он.

Как отметил Самусь, преимущество NASAMS в том, что они мобильны и очень компактны, что позволяет размещать их в районах, где находятся инфраструктурные объекты.

"Мостов через Днепр, которые выполняют важные функции, на самом деле не так много. И одесские порты сейчас будут под особым вниманием. Там тоже нужно размещать усиленную ПВО, расширять, потому что у России есть несколько тысяч ракет (старых, новых – не важно), и они ими могут наносить удары", – добавил военный эксперт.

Удар ВС РФ 23 июля по хранилищам зерна в одесском порту лишь подтверждает острую необходимость Украины обезопасить инфраструктуру, в том числе порты. Напомним, что атака России произошла на следующий день после подписания договора о "зерновом коридоре" через Черное море.

Ранее в Германии рассказали, что система ПВО "IRIS-T" еще в стадии производства, ее подготовят к отправке в Украину в конце лета. Главной причиной промедления поставки немецкий МИД называет отсутствие в запасах Германии необходимого Украине вооружения.