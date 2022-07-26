ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по югу: атакована портовая инфраструктура (видео)
Николаев был также обстрелян с помощью РСЗО ЗРК С-300, в городе поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в частности, с помощью авиации. Он пришелся на Одесскую и Николаевскую области. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".
По информации ведомства, несколько ракет воздушного базирования были выпущены с Черного моря.
Ракетный удар по Одесской области
Как рассказали в командовании, в регионе есть попадания ракет в частные здания прибережных сел, там начался пожар. Однако пострадавших в результате атаки нет. На месте работают спасатели.
Ракетный удар по Николаевской области
Тем временем в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура. Кроме того, российская армия обстреляла Николаевский район с помощью реактивных систем залпового огня ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. В результате чего есть попадание в авторынок и другие открытые участки пригорода.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал момент обстрела областного центра.
По его предварительным данным, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.
Напомним, 23 июля ВС РФ нанесли ракетный удар "Калибрами" по морскому порту в Одессе. В результате чего была повреждена насосная станция предприятия.
25 июля эксперт Михаил Самусь рассказал, что российская армия будет обстреливать порты и мосты в отместку за успехи ВСУ под Херсоном. Поэтому нужно обеспечить страну системами ПВО.
В ночь на 25 июля российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область. Были разрушены несколько жилых домов, газопровод, также начался пожар на сельскохозяйственном предприятии.