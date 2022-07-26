ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по югу: атакована портовая инфраструктура (видео)

Николаев был также обстрелян с помощью РСЗО ЗРК С-300, в городе поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в частности, с помощью авиации. Он пришелся на Одесскую и Николаевскую области. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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По информации ведомства, несколько ракет воздушного базирования были выпущены с Черного моря.

Ракетный удар по Одесской области

Как рассказали в командовании, в регионе есть попадания ракет в частные здания прибережных сел, там начался пожар. Однако пострадавших в результате атаки нет. На месте работают спасатели.

Ракетный удар по Николаевской области

Тем временем в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура. Кроме того, российская армия обстреляла Николаевский район с помощью реактивных систем залпового огня ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. В результате чего есть попадание в авторынок и другие открытые участки пригорода.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал момент обстрела областного центра.

По его предварительным данным, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

Напомним, 23 июля ВС РФ нанесли ракетный удар "Калибрами" по морскому порту в Одессе. В результате чего была повреждена насосная станция предприятия.

25 июля эксперт Михаил Самусь рассказал, что российская армия будет обстреливать порты и мосты в отместку за успехи ВСУ под Херсоном. Поэтому нужно обеспечить страну системами ПВО.

В ночь на 25 июля российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область. Были разрушены несколько жилых домов, газопровод, также начался пожар на сельскохозяйственном предприятии.