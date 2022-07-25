ВС РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть разрушения и раненые, — глава ОВА

ВС РФ нанесли удары по трем районам региона — Никопольском, Днепровском и Криворожском. Были разрушены несколько жилых домов, газопровод, также начался пожар на сельскохозяйственном предприятии.

Российские войска всю ночь атаковали Днепропетровскую область. В результате чего есть разрушения частных домов и предприятий, также ранен 10-летний ребенок. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словами, ВС РФ нанесли удары по трем районам региона — Никопольском, Днепровском и Криворожском.

Никопольский район попал под огонь российских реактивных систем залпового огня. ВС РФ выпустили 40 снарядов по Марганецкой и Мировской общинам. В результате чего было разрушено 6 жилых домов и газопровод. Также была ранена 10-летняя девочка.

По Днепровскому районе российская армия нанесла два ракетных удара. Они попали в сельскохозяйственное предприятие в Любимовской общине. Там начался пожар на двух ангарах. Огонь удалось потушить и никто не пострадал.

Криворожский район был атакован с помощью ствольной артиллерии, а обстрел пришелся на Зеленодольскую общину. В результате разрушений и пострадавших нет.

Напомним, 18 июля армия РФ нанесла удар по элеватору с зерном под Днепром, где сохранялось более 5 тысяч тонн продукции. Тогда Под обстрел россиян в Синельниковском районе Днепропетровской области также попали местная школа и частный сектор.

16 июля ВС РФ обстреляли Днепр с помощью ракет. ПВО сбили 4 из 6 ракет, оставшиеся 2 попали в Южный машиностроительный завод и здания рядом с ним на улице Рабочей. В результате чего 3 людей погибло, а 15 получили ранения.