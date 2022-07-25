ЗС РФ усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, є руйнування та поранені, — голова ОВА

ЗС РФ завдали ударів по трьох районах регіону — Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Було зруйновано кілька житлових будинків, газопровід, також розпочалася пожежа на сільськогосподарському підприємстві.

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область, унаслідок чого є руйнування приватних будинків і підприємств, також поранено 10-річну дитину. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, ЗС РФ завдали ударів по трьох районах регіону — Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Нікопольський район потрапив у вогонь російських реактивних систем залпового вогню. ЗС РФ випустили 40 снарядів по Марганецькій і Мирівській громадах. Внаслідок цього були зруйновані 6 житлових будинків і газопровід. Також поранена 10-річна дівчинка.

По Дніпровському району російська армія завдала двох ракетних ударів. Вони поцілили в сільськогосподарське підприємство в Любимівській громаді. Там почалася пожежа на двох ангарах. Вогонь удалося загасити, і ніхто не постраждав.

Криворізький район був атакований за допомогою ствольної артилерії, а обстріл припав на Зеленодольську громаду. Внаслідок руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, 18 липня армія РФ завдала удару по елеватору із зерном під Дніпром, де зберігалося понад 5 тисяч тонн продукції. Тоді під обстріл росіян у Синельниківському районі Дніпропетровської області також потрапили місцева школа та приватний сектор.

16 липня ЗС РФ обстріляли Дніпро за допомогою ракет. ППО збили 4 з 6 ракет, 2 поцілили в Південний машинобудівний завод і будівлі поряд із ним на вулиці Робочій. Унаслідок цього 3 людини загинули, а 15 отримали поранення.