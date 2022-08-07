По всій Україні пролунали вибухи: повідомлення йдуть із Вінниці, Кременчука, Полтави

Увечері в неділю, 7 серпня, очевидці повідомили про вибухи одразу в кількох регіонах України. Імовірно, це Росія завдала масових ракетних ударів.

Увечері 7 серпня на Вінниччині пролунали три вибухи, які можуть бути наслідком влучення російських ракет. Про це повідомили представники Вінницької обласної Ради на офіційному каналі в "Телеграмі".

"165 день протистояння — повітряна тривога. У Вінницькій області чути було три вибухи. Інформація перевіряється", — йдеться в повідомленні.

Про звуки, схожі на вибухи, також написав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"У Вінницькій області було чути звуки, схожі на вибухи. Чекаємо на офіційну інформацію", — написав Моргунов.

Він також додав, що на території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Окрім того, вибухи пролунали й у Кременчуку Полтавської області. Це підтвердив міський голова Віталій Малецький.

"Було чути звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайні ситуації не зафіксовано. Зберігайте спокій. Чекайте на офіційну уточнену інформацію", — написав Малецький на сторінці у Facebook.

Крім цього, підписники "Телеграм"-каналу "Оперативний ЗСУ Chat" повідомили, що чули звуки, "схожі на вибухи", у Черкасах і Кропивницькому. Наразі ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, кількома днями раніше стратегічна авіація РФ вдарила по військовому об'єкту у Львівській області. У командуванні Повітряних сил заявили, що росіяни випустили вісім ракет. Сім із них вдалося збити, одна ракета поцілила в зенітний ракетний комплекс.

Крім того, в останній день липня в Одесі до сигналу повітряної тривоги пролунали вибухи. Очевидці повідомили, що в області в небо здійнявся чорний дим.