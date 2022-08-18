Ближе к Европе: РФ перебросила истребители МиГ-31 с "Кинжалами" под Калининград

Самолеты будут круглосуточно дежурить на аэродроме Чкаловск с гиперзвуковыми ракетами на борту. Финляндия заметила вторжение 2 истребителей в ее воздушное пространство.

Российские военные перекинули 3 самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Маневры совершили в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания, указали военные чиновники.

Самолет отработал взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии ВВС РФ, противовоздушной обороны и морской авиацией Балтийского флота.

МиГ-31И будут круглосуточно дежурить на аэродроме с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", заключило российское Минобороны.

Заместитель главнокомандующего военно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов подтвердил использование российскими военными ракет "Кинжал" для стрельбы по Украине.

Самолеты МиГ-31 залетели в Финляндию

Министерство обороны Финляндии сообщило, что 2 российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства в Финском заливе у Порвоо, рядом со столицей Хельсинки.

Самолеты пролетели на высоте 1 километр и направились на запад. ВВС Финляндии подняли в воздух авиацию, чтобы идентифицировать нарушителей.

Финские пограничники начали расследовать дело. В Министерстве напомнили, что в мае этого года российский транспортный вертолет МИ-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии. Вертолет вторгся на территорию Финляндии на несколько сотен метров.

"Кинжал" – это комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, которые поражают цели на расстоянии до 3 000 километров. Скорость полета снаряда – до 12 тысяч километров в час. Украинские ПВО не могут эффективно выявлять и уничтожать эти ракеты. Основной носитель "Кинжала" – истребитель МиГ-31, бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Фокус ранее писал об обстреле ВС РФ военных объектов в Винницкой области 7 августа гиперзвуковыми ракетами Х-47М "Кинжал". Захватчики используют этот тип ракет для обстрела очень важных целей.

Первый раз россияне ударили ракетами "Кинжал" 19 марта по подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковской области.