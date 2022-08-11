Понад 10 тисяч білорусів погодилися воювати з українцями, — Генштаб (відео)

Головною мотивацією для військових, серед яких є й ОМОНівці, стала матеріальна вигода. Бо жодного ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить у денацифікацію.

Щонайменше 13 тисяч білоруських військових як чинних, так і в запасі дали свою згоду на участь у бойових діях проти України. Таку інформацію оприлюднив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу 11 серпня.

"За попередніми даними, до 13 тисяч осіб серед чинних і колишніх військових підписали згоду на участь у війні проти України", — повідомив Громов.

За його словами, більшість із них — це офіцери та рядовий склад чинних і колишніх військових підрозділів білоруських Сил спеціальних операцій, а також ОМОНівці.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ наголосив, що РФ може втягнути у війну ті шість батальйонів Збройних сил Білорусі, які наразі дислокуються у прикордонних з Україною районах.

"Головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні", — підсумував Громов.

За даними Генштабу ЗСУ, жодного ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить у денацифікацію.

У Генштабі також додали, що на полігони Білорусі також прибули представники Сирії, Малі, Лаосу, Узбекистану й інших країн.

Раніше Фокус писав, що для України сьогодні є дві загрози з боку Білорусі. Сусідня республіка продовжує надавати свою територію російській армії. Крім того, Білорусь може поповнити ЗС РФ своїми "добровольцями".

Ми також інформували своїх читачів про те, що Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.