Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією

Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку відбудуться на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.

Білорусь оголосила нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку відбудуться на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром. Про це повідомили в Міноборони країни.

"Навчання проводять на території Республіки Білорусь і 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил Російської Федерації", — повідомили ЗС РБ.

У відомстві заявили, що бойова підготовка білоруських військових триватиме з 9 до 25 серпня. Вона відбудеться у два етапи:

із 9 по 11 серпня — у районах проведення навчань у Білорусі;

із 22 по 25 серпня — у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук", який розташований у Росії.

Передислокація на полігон "Ашулук" здійснюється залізничними та повітряними ешелонами. А на навчання залучатимуть особовий склад таіозброєння, військову та спеціальну техніку від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові формування військової академії Білорусі.

Як розповіли в білоруському Міноборони, мета навчань — підвищення злагодженості з'єднань і військових частин під час виконання завдань із призначення.

Нагадаємо, 9 серпня білоруські ЗМІ повідомляли, що Росія доставила в білоруський Гомель ракети для ЗРК С-300 і С-400. Боєприпаси для комплексів могли доставити на аеродром у Зябрівці, з якого ЗС РФ уже обстрілювала територію України.

4 серпня до Міноборони Білорусі заявили, що їхні військові поїдуть у Росію на навчання. Вони відбудуться на 13 полігонах із 30 серпня по 5 вересня. Білорусь має намір відправити туди 250 своїх солдатів.