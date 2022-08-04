Військові з Білорусі поїдуть на навчання до Росії, – Міноборони РБ

Навчання "Схід-2022" відбудуться на 13 полігонах з 30 серпня по 5 вересня. Білорусь має намір відправити туди 250 своїх солдатів.

Білоруські військові братимуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022" на території Російської Федерації. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Як уточнюється, Білорусь має намір відправити на навчання 250 військовослужбовців однієї із механізованих бригад Західного оперативного командування.

Командно-штабні навчання відбудуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ з 30 серпня по 5 вересня.

Керівником "Схід-2022" призначено начальника Генерального штабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова.

Нагадаємо, у Рівненській ОВА анонсували масштабну евакуацію мешканців через загрозу вторгнення Білорусі. Силовики, за даними чиновників, продовжують моніторити ситуацію на держкордоні, а місцева влада посилює систему цивільного захисту з об'єктами укриття.

Генштаб ЗСУ сьогодні, 4 серпня, також повідомив, що Збройні сили Білорусі зміцнюють ділянку кордону з Україною та проводять перевірку бойової підготовки. Йдеться, зокрема, про ділянку кордону у Брестській та Гомельській областях.