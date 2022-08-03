У Рівненській ОВА анонсували масштабну евакуацію мешканців через загрозу вторгнення Білорусі

Силовики, за даними ОВА, продовжують моніторити ситуацію на держкордоні, а місцева влада посилює систему цивільного захисту з об'єктами укриття.

Влада Рівненської області опрацьовує план евакуації мирного населення на випадок вторгнення окупаційних військ з території Білорусі. Цю інформацію підтвердив заступник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Подолін.

За його словами, масштабна евакуація цивільних здійснюватиметься за найгіршого сценарію.

Подолін наголосив, що під час розробки відповідного плану місцева влада керувалася досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також рекомендаціями, які отримані під час відвідин уже окупованої Чернігівщини.

Заступник голови ОВА зазначає, що керівництво регіону не відкидає загрозу вторгнення окупаційних військ з території Білорусі та продовжує моніторити ситуацію на державному кордоні.

"Продовжуємо посилювати систему цивільного захисту, перш за все, об'єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію — у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення", — продовжив Подолін і додав, що вивозити насамперед планують мешканців Сарненського та Варашського районів.

За його словами, цивільних додатково проінформує, якщо буде потреба у проведенні евакуації населення, а в територіальних громадах облаштують евакуаційні пункти. Також вивозити першочергово з Рівненської області, як стверджує заступник голови ОВА, планують соціально незахищених людей, які не мають родичів і транспорту, а також осіб, які перебувають у спецустановах.

"Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже кожна родина має автотранспорт, розуміємо, куди переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були по можливості організовані колони, які супроводжуватимуться поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв необхідний", — наголосив Подолін і додав, що план евакуації доопрацьовуватиме місцева влада і правоохоронці.

Нагадаємо, у Донецькій області стартувала обов'язкова евакуація місцевого населення на тлі безперервних бойових дій та обстрілів з боку ЗС РФ. Перший поїзд із цивільними з Покровська прибув до Кропивницького.

Також повідомлялося, що Чернігівська ОВА попередила про можливе вторгнення ЗС РФ з території Білорусі.