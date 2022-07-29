У Чернігівській ОВА попередили про нове вторгнення ЗС РФ з території Білорусі (відео)

Влада та військове командування опрацьовують сценарії реагування на випадок наступу по суші, зокрема евакуацію мирного населення.

Сьогодні існує загроза нового сухопутного вторгнення окупаційних військ в Україну з території Білорусі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.

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За його словами, йдеться про загрозу нового вторгнення підрозділів ЗС РФ на Чернігівщину.

Чаус нагадав, що протягом останніх тижнів практично всі ракетні удари по регіону здійснювалися з території Республіки Білорусь.

"Обстріли не припинялися і прикордонні райони Чернігівської області обстрілюються постійно. Ворог не припиняє своєї агресії на Чернігівщині… Артилерійські обстріли на території Чернігівської області всі здійснюються з території Росії. Відповідно, ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі й до цього готові", — продовжив глава ОВА в ефірі телемарафону.

На уточнювальне питання журналіста про те, чи необхідно проводити евакуацію мирного населення з Чернігівської області на тлі можливого вторгнення ЗС РФ, керівник військової адміністрації запевнив, що влада та військове командування опрацьовують план відповідних дій. Проте, В'ячеслав Чаус через міркування безпеки відмовився озвучити деталі сценаріїв реагування на випадок наступу окупантів із території Білорусі.

[ + – ] У Чернігівській ОВА попередили про нове вторгнення ЗС РФ з території Білорусі

Нагадаємо, Білорусь і Росія оголосили про проведення спільних військових навчань, які стартують наприкінці серпня. "Схід-2022" планують організувати на полігонах Східного військового округу РФ, а в Міністерстві оборони країни-агресора запевняють, що військовослужбовці не матимуть жодного стосунку до війни в Україні.

Також повідомлялося, що Міноборони Білорусі планує закупити 1 000 санітарних мішків, призначених для транспортування трупів.