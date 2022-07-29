В Черниговской ОВА предупредили о новом вторжении ВС РФ с территории Беларуси (видео)

Власти и военное командование прорабатывают сценарии реагирования на случай наступления по суше, в том числе эвакуацию мирного населения.

На сегодняшний день существует угроза нового сухопутного вторжения оккупационных войск в Украину с территории Беларуси. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, речь идет об угрозе нового вторжения подразделений ВС РФ на Черниговщину.

Чаус напомнил, что в течение последних недель практически все ракетные удары по региону осуществлялись с территории именно Республики Беларусь.

"Обстрелы не прекращались и прикордонные районы Черниговской области обстреливаются постоянно. Враг не прекращает свою агрессию на Черниговщине… Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все осуществляются с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", — продолжил глава ОВА в эфире телемарафона.

На уточняющий вопрос журналиста о том, необходимо ли проводить эвакуацию мирного населения из Черниговской области на фоне возможного вторжения ВС РФ, руководитель военной администрации заверил, что власти и военное командование прорабатывают план соответствующий действий. Однако, Вячеслав Чаус из-за соображений безопасности отказался озвучить детали сценариев реагирования на случай наступления оккупантов с территории Беларуси.

[ + – ] В Черниговской ОВА предупредили о новом вторжении ВС РФ с территории Беларуси

Напомним, Беларусь и Россия объявили о проведении совместных военных учений, которые стартуют в конце августа. "Восток-2022" планируют организовать на полигонах Восточного военного округа РФ, а в Министерстве обороны страны-агрессора заверяют, что военнослужащие не будут иметь никакого отношения к войне в Украине.

Также сообщалось, что Минобороны Беларуси планирует закупить 1000 санитарных мешков, которые предназначены для транспортировки трупов.