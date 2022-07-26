Россия и Беларусь проведут новые военные учения: где и когда они пройдут

Предполагается, что учения "Восток-2022" пройдут на полигонах Восточного военного округа. При этом в Минобороны РФ убеждают – они якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

В РФ 30 августа по 5 сентября под руководством начальника генштаба проведет командно-штабное учение "Восток-2022". Об этом сообщили в министерстве обороны России.

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По состоянию на сегодня известно, что учения проведут в Восточном военном округе.

Общественность в министерстве убеждают в том, что будут отрабатывать применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе. И эти действия якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

"К проведению (военных действий с Украиной. — ред.) привлекается только часть Вооруженных сил, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — заявили в минобороны РФ.

Так же добавили, что, кроме сил Восточного округа к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.

Под "контингентом других стран" в минобороны РФ могут иметь в виду военных из Беларуси. Беларусские СМИ в феврале 2022 года сообщали о том, что военные Беларуси и России проведут совместные учения на полигонах.

Ранее стало известно о том, что Беларусь продолжила свои военные учения до 9 июля 2022 года. Несмотря на то, что обучение на полигонах продлили, эксперты мониторинговой группы говорят о неспособности ВС РБ планировать и проводить наступательные операции.

Кроме того, в самой РФ продолжается скрытая мобилизация. Там создаются "патриотические" батальоны по национальному принципу. Москва отдала приказ создавать такие батальоны во всех субъектах федерации.