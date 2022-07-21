Потери в армии РФ не критические, в стране проходит скрытая мобилизация, — ГУР (видео)

В то же время Россия имеет проблемы с комплектацией батальонно-тактических групп в армии из-за дефицита людей из военными специальностями. Поэтому россияне формируют БТГ их из разных военных частей.

Потери российских войск на войне против Украины значительные, однако они не являются критическими для РФ, потому что страна имеет значительный мобилизационный ресурс. Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на брифинге.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В то же время Россия имеет проблемы с комплектацией батальонно-тактических групп в армии из-за дефицита людей из военными специальностями. Поэтому россияне формируют БТГ их из разных военных частей. Кроме того, с мая в РФ проводится скрытая мобилизация с целью пополнить запасы живой силы.

Скибицкий рассказал, что РФ использует систему боевого армейского резерва, который был создан в стране два года назад, для комплектации стрелковых батальонов.

Также создаются "патриотические" батальоны по национальному принципу. Москва отдала приказ создавать такие батальоны во всех субъектах федерации. Кроме того, на войну в Украине привлекаются наемники из Сирии.

В ГУР также отметили, что всеобщая мобилизация в России может начаться только в случае официального объявления войны Украине. Это будет означать признание Кремлем неисполнения своих целей, которые были поставлены перед началом вторжения.

Напомним, 20 июля Фокус писал о расследовании российских СМИ о том, как в РФ вербуют заключенных для войны в Украине. По информации журналистов, уже удалось завербовать 200 осужденных. В приоритете — убийцы и люди с военным опытом. А вот осужденных по наркотическим статьям, за изнасилование и за педофилию не рассматривают.

Ранее, 15 июля издание Bloomberg писало, что Россия израсходовала большую часть военной мощи в Украине, поэтому в стране возможна мобилизация. Темпы наступления российских войск могут снизиться уже через несколько месяцев, так как им понадобится большая перегруппировка, сообщили источники журналистов.