Втрати в армії РФ не критичні, в країні триває прихована мобілізація, — ГУР (відео)

Водночас Росія має проблеми з комплектацією батальйонно-тактичних груп в армії через дефіцит людей з військовими спеціальностями. Тому росіяни формують БТГ із різних військових частин.

Втрати російських військ на війні проти України є значними, проте вони не є критичними для РФ, тому що країна має значний мобілізаційний ресурс. На цьому наголосив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький на брифінгу.

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Водночас Росія має проблеми з комплектацією батальйонно-тактичних груп в армії через дефіцит людей з військовими спеціальностями. Тому росіяни формують БТГ із різних військових частин. Крім того, з травня у РФ триває прихована мобілізація з метою поповнення запасів живої сили.

Скібіцький розповів, що РФ використовує систему бойового армійського резерву, створеного в країні два роки тому, для комплектації стрілецьких батальйонів.

Також створюються "патріотичні" батальйони за національним принципом. Москва наказала створювати такі батальйони у всіх суб'єктах федерації. Крім того, на війну в Україні залучають найманців із Сирії.

У ГУР також зазначили, що загальна мобілізація в Росії може розпочатися лише в разі офіційного оголошення війни Україні. Це означатиме визнання Кремлем невиконання своїх цілей, поставлених перед початком вторгнення.

Нагадаємо, 20 липня Фокус писав про розслідування російських ЗМІ про те, як у РФ вербують ув'язнених для війни в Україні. За інформацією журналістів, уже вдалося завербувати 200 засуджених. У пріоритеті — вбивці та люди з військовим досвідом. А ось засуджених за наркотичними статтями, за зґвалтування та за педофілію не розглядають.

Раніше, 15 липня, видання Bloomberg писало, що Росія витратила більшу частину військової могутності в Україні, тому в країні можлива мобілізація. Темпи наступу російських військ можуть знизитися вже за кілька місяців, оскільки їм знадобиться велике перегрупування, повідомили джерела журналістів.