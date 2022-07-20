В приоритете убийцы: как в РФ вербуют заключенных на войну в Украину, — расследование

По информации российских журналистов, уже удалось завербовать 200 осужденных. В первую очередь на войну зовут людей с военным опытом, а вот осужденных по наркотическим статьям, за изнасилование и за педофилию не рассматривают.

В российских колониях начала проходить вербовка заключенных для отправки их на войну в Украину. Она проходит совместно с региональными сотрудниками Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний и частной военной компании "Вагнер". Таким образом удалось завербовать 200 осужденных. Об этом сообщает российское "Важные истории" в своем расследовании.

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Как происходит вербовка заключенных?

Сотрудники ФСБ, ФСИН и ЧВК "Вагнера" уже побывали 15 местах заключения Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Однако подробности известны только о 8 из них.

По информации журналистов, в первую очередь на войну в Украине зовут людей с военным опытом — служба в армии или участие в военных действиях. Приоритет при наборе получают отбывающие наказание за убийство, а вот осужденных по наркотическим статьям, за изнасилование и за педофилию не рассматривают.

Один из заключенных, который вышел из тюрьмы в начале июля, рассказал, что в его колонии сказали, что людей набирают в ЧВК, в десантно-штурмовую бригаду.

"Говорили, что к контрактникам будут добавлять набранных осужденных. Они будут заниматься зачисткой территорий. Сразу предупредили, что многие не вернутся", — рассказал он.

Также им пообещали, что сразу на войну не собираются везти, а будут проходить тренировки в учебном лагере. Их срок составляет около двух недель. Добровольцев тестировали на полиграфе и спрашивали, совершат ли они побег из Украины, если будет такая возможность и как относятся к российской власти.

Условия, на которых их отправляют на фронт

В издании пишут, что всем осужденным предлагают отправиться на войну на полгода, оплата в месяц будет составлять около 200 тысяч рублей, за ранение — 300 тысяч рублей, а в случае смерти — 5 млн рублей родственникам. Заключенных предупредили, что выживут немногие, однако если выживут, то будет помилование.

Напомним, 10 июля в ГУР рассказали, что в России собираются отправлять на войну в Украине заключенных. В Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч добровольцев за два месяца и отправят их на Донбасс.

11 июля в сети появились кадры того, как в российской колонии осужденных агитируют ехать на войну. На видео слышно, как один из осужденных говорит, что люди едут "то ли красть, то ли воевать".