В сети появилось видео из колонии в РФ, заключенных которой агитируют ехать на войну

Украинская разведка ранее сообщила, что страна-агрессор собирает "резерв" по российским местам лишения свободы.

Украинские военные из 72-ой отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев опубликовали видео, на котором заключенных одной из российских колоний агитируют ехать воевать в Украину. Как уточняют украинские бойцы, местом съемки предположительно является исправительная колония №1 в Республике Адыгея.

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На видео слышно, как один из осужденных говорит, что люди едут "то ли красть, то ли воевать".

"Великая армия" без зеков никак", — прокомментировали видео военные.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины также информировало, что сейчас в России пытаются набрать "резерв" для армии в российских тюрьмах.

"Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. За неимением желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы", — рассказали украинские разведчики.

По данным ГУР, набор желающих проводится в колониях Республики Адыгея. После подписания и выполнения контрактов, заключенным обещают полную амнистию.

Сбор "рекрутов" происходит на военном полигоне рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае, который известен как база подготовки боевиков ЧВК "Вагнер".

Как отмечают в разведке, заключенных для отправки в Украину набирают также в тюрьмах Ростова, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

"На статью, по которой был осужден конкретный человек, не обращают внимания. Всем новобранцам обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы", даже если человек совершил убийство или другие тяжкие преступления", — пишет ГУР.

Уточняется, что все осужденные должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь смартфоны, можно пользоваться исключительно кнопочными телефонами.

Британская разведка утверждает, что российские солдаты деморализованы и устали. Одной из самых больших проблем российской армии в Украине является отсутствие отдыха и ротаций.

Ранее российский пропагандист Александр Сладков подтвердил удары ВСУ по центрам принятия решений РФ.