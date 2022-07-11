Без отдыха и ротаций: российские солдаты деморализованы и устали, — британская разведка

Жены оккупантов из Восточного военного округа потребовали вернуть с войны в Украине "морально и физически истощенных" мужей.

Одной из самых больших проблем российской армии в Украине является отсутствие отдыха и ротаций. Об этом сообщается в сегодняшнем отчете британской разведки.

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Как уточняется, в конце июня русскоязычное информационное агентство, расположенное в дальневосточном районе РФ на озере Байкал, опубликовало видео, где супруги российских военных из 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа обратились с просьбой к местному политику вернуть мужей со службы в Украине. Одна из женщин подчеркнула, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады Дальневосточного военного округа "морально и физически истощен", так как с начала полномасштабной войны в Украине российские солдаты находились на действительной боевой службе.

"Отсутствие запланированных перерывов из-за интенсивных боевых действий, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые Минобороны России пытается решить", — комментируют британские военные.

В России Восточный военный округ называют "самым мощным по боевому составу". В него, в частности, входят четыре войсковых объединения — Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО.

Также британские разведчики уточняют, что российские артиллерийские обстрелы продолжаются в северном секторе Донбасса, но без каких-либо серьезных территориальных продвижений. При этом украинские силы продолжают оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области.

В украинской разведке, в свою очередь, заявили, что российские солдаты выводят из строя свою боевую технику для того, чтобы не ехать на войну в Украину. Случаев порчи техники стало так много, что командование оккупантов обратилось за помощью к ФСБ, которая будет следить за солдатами.

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в войне с РФ начинается переломный момент.