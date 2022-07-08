В войне с РФ начинается переломный момент, — Подоляк

ВСУ уничтожили 16 складов с боеприпасами и казармы россиян. Из-за этого противник вынужден взять оперативную паузу для доукомплектации подразделений и пополнения боеприпасов.

Война в Украине входит в такой этап, что можно говорить о переломном моменте, поскольку в последнее время украинские вооруженные силы успешно уничтожили 16 складов с боеприпасами, казармы и командные пункты противника. Об этом в эксклюзивном интервью "24 канала" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, российские военные после временных успехов в Луганской области оперативную паузу из-за значительных потерь в живой силе и технике. Эта пауза необходима для ротации и доукомплектации подразделений, а также для пополнения боеприпасов. Кроме того, замечены проблемы с логистикой.

Подоляк отметил, что в этом направлении противник плохо работает, поэтому ему необходимо сделать передислокацию и пополнить свои силы.

"Поэтому безусловно, определенный перелом в войне уже начинается. Это все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами", — сказал советник.

Очень важно, считает Подоляк, чтобы этот перелом был ощутимый, а для этого необходимо иметь достаточное количество вооружения на передовой, что в свою очередь значительно изменит соотношение сил. Все это необходимо, чтобы правильно вести войну, подчеркнул советник, и это понимают западные союзники, когда предоставить Украине вооружение.

Кроме того, перелом намечается еще потому, что российские солдаты все больше подвергаются паническим настроениям, из того что бойцы ВСУ их "массово утилизируют".

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк, прокомментировал слова президента Владимира Путина. На слова о том, что Россия еще и начинала воевать всерьез, советник перечислил потери российской армии в Украине, в том числе среди высшего офицерского состава.

По словам советника ОП, Вооруженные силы РФ в боях на территории Луганской области потеряли до 70% личного состава. В общей сложности враг потерял до 115 тысяч убитыми и ранеными.