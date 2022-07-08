Подоляк ответил Путину на слова о том, что Россия всерьез еще не начинала воевать

По словам представителя ОП, Кремль, возможно, использует сталинские подсчеты — 20 млн жертв — и не считается с 37 000 погибших и примерно 100 000 раненых российских военных.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока еще даже не начинала воевать. Представитель администрации президента перечислил потери российских военных в Украине, в их числе 10 генералов, а также количество потерянной техники. Свой пост Подоляк опубликовал в Twitter.

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"37 000 погибших российских военных. Общие санитарные потери [раненые] — 98-117 тыс. человек. 10 генералов ликвидированы. Превратились в металлолом: 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начала воевать? Войной в Кремле считается только сталинская математика — 20 млн жертв?" — написал советник главы ОП.

В условиях продолжающихся боевых действий сложно в точности подсчитать боевые потери.

Подоляк комментировал ремарки Путина, обратившегося к российским парламентариям, о том, что всем нужно знать, что, по большому счету, Россия еще даже ничего не начала. Также он сказал, что конфлик может затянуться до тех пор, пока не останется ни одного украинца.

"Сегодня мы слышим, что они хотят победить нас на поле боя. Что я могу сказать, пусть попробуют. Мы неоднократно слышим, что Запад готов сражаться с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, к этому все идет", — заявил он.

Напомним, что в Великобритании рассказали, как будут поддерживать Украину после ухода Бориса Джонсона. По словам главы британского Минобороны, помощь Украине — это комплексное усилие. Бориса Джонсона он назвал первым британским премьером последнего поколения, который остановил отток инвестиций в оборонный сектор.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны показало "прощальный подарок" для россиян. Реактивные системы залпового огня западного производства уже воюют на передовой за ВСУ. Страны запада начали поставлять Украине тяжелую артиллерию большой дальности.