Подоляк відповів Путіну на слова про те, що Росія всерйоз ще не починала воювати

За словами представника ОП, Кремль, можливо, використовує сталінські підрахунки — 20 млн жертв — і не зважає на 37 000 загиблих і приблизно 100 000 поранених російських військових.

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія поки що навіть не починала воювати. Представник адміністрації президента перерахував втрати російських військових в Україні, серед них 10 генералів, а також кількість втраченої техніки. Свій допис Подоляк опублікував у Twitter.

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"37 000 загиблих російських військових. Загальні санітарні втрати [поранені] — 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1 605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику — 20 млн втрат? — написав радник голови ОП.

В умовах бойових дій, що тривають, складно точно підрахувати бойові втрати.

Подоляк коментував ремарки Путіна, який звернувся до російських парламентарів, про те, що всім потрібно знати, що за великим рахунком Росія ще навіть нічого не почала. Також він сказав, що конфлікт може затягнутися доти, доки не залишиться жодного українця.

"Сьогодні ми чуємо, що вони хочуть перемогти нас на полі бою. Що я можу сказати, нехай спробують. Ми неодноразово чуємо, що Захід готовий боротися з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, до цього все йде", — заявив він.

Нагадаємо, що у Великій Британії розповіли, як підтримуватимуть Україну після відходу Бориса Джонсона. За словами голови британського Міноборони, допомога Україні — це комплексне зусилля. Бориса Джонсона він назвав першим британським прем'єром останнього покоління, який зупинив відтік інвестицій в оборонний сектор.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони показало "прощальний подарунок" для росіян. Реактивні системи залпового вогню західного виробництва вже воюють на передовій за ЗСУ. Країни заходу почали постачати Україні важку артилерію великої дальності.