Совокупные потери РФ в Украине составляют до 115 тысяч человек, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, от армейских частей РФ в Луганской области осталось 25-35% живой силы.

От армейских частей страны-агрессора, участвовавших в захвате Луганской области, осталось не более 25-35% живой силы. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире программы "Воздух".

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"Вот это постепенное оттеснение украинской армии на километр, два, три и так далее оплачивается Российской Федерацией чрезвычайно высоко", — прокомментировал эксперт.

По его словам, совокупные потери армии РФ составляют от 95 тыс. до 115 тыс. убитыми и ранеными. Так, российские части потеряли 35-36 тыс. человек, в частных военных компаниях насчитывается около 10-12 тыс. погибших. Остальные — это раненые и солдаты, получившие инвалидность.

Комментируя силы РФ в Луганской области, Подоляк подчеркнул, что "подготовленных частей у России осталось очень мало, и они все перемолоты".

"Боеспособность частей упала на 60-70%, то они боеспособны на 25-35% максимум. Я имею в виду, сколько у них осталось живой силы и техники", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк отметил, что формирование батальонных тактических групп в России продолжается, и в ближайшее время ВС РФ будет проводить доукомплектацию. Однако это может вызвать серьезные вопросы у населения России, считает советник главы ОФ.

"Понятно, что постепенно будут задаваться вопросы [населением РФ] за что платится такая цена. Это же не цена в миллиард долларов, это цена конкретными жизнями людей. Нарастание панических настроений в российском обществе неизбежно", — резюмировал эксперт.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец считает, что россияне потеряли много живой силы и техники в направлении Изюм-Северодонецк-Лисичанск-Попасная. Поэтому упустили возможность продолжить наступление в Донецкой области.

Ранее Фокус писал, что Путин разрешил "отдохнуть" подразделениям, участвовавшим в захвате Луганской области.