Сукупні втрати РФ в Україні становлять до 115 тисяч осіб, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП, від армійських частин РФ у Луганській області залишилося 25-35% живої сили.

Від армійських частин країни-агресора, які брали участь у захопленні Луганської області, залишилося трохи більше 25-35% живої сили. Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі програми "Воздух".

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"Ось це поступове відтиснення української армії на кілометр, два, три тощо оплачується Російською Федерацією надзвичайно високо", — прокоментував експерт.

За його словами, сукупні втрати армії РФ становлять від 95 тис. до 115 тис. убитими та пораненими. Так, російські частини втратили 35-36 тис. осіб, у приватних військових компаніях налічується близько 10-12 тис. загиблих. Інші — це поранені та солдати, які отримали інвалідність.

Коментуючи сили РФ у Луганській області, Подоляк підкреслив, що "підготовлених частин у Росії залишилося дуже мало, і всі вони перемелені".

"Боєздатність частин упала на 60-70%, то вони боєздатні на 25-35% максимум. Я маю на увазі, скільки в них залишилося живої сили й техніки", — наголосив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що формування батальйонних тактичних груп у Росії продовжується, і найближчим часом ЗС РФ проводитиме доукомплектацію. Однак це може спричинити серйозні питання в населення Росії, вважає радник глави ОП.

"Зрозуміло, що поступово ставитимуться питання [населенням РФ], за що платиться така ціна. Це ж не ціна в мільярд доларів, це ціна конкретними життями людей. Наростання панічних настроїв у російському суспільстві неминуче", — резюмував експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець вважає, що росіяни втратили багато живої сили й техніки в напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна. Тому упустили можливість продовжити наступ у Донецькій області.

Раніше Фокус писав, що Путін дозволив "відпочити" підрозділам, які брали участь у захопленні Луганської області.