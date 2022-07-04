Путін дозволив "відпочити" підрозділам, які брали участь у захопленні Луганської області (відео)

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед президентом країни-агресора про взяття під контроль російської армії території Луганської області. Про втрати ЗС РФ голова військового відомства повідомляти не став.

Президент РФ Володимир Путін дозволив "відпочити" підрозділам групи "Центр", які брали активну участь у захопленні Луганської області. Про це повідомляється в Telegram-каналі кремлівського пулу агентства "РІА Новини".

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Путін заслухав доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про взяття під повний контроль ЗС РФ на території Луганської області. Зокрема, глава російського військового відомства сказав, що втрати української сторони на цій ділянці фронту склали 2 218 осіб убитими та 3 251 пораненими. Водночас, про втрати армії країни-агресора міністр доповідати не став.

Як стало відомо, наступальну операцію на території Луганської області з 19 червня проводили з'єднання і військові частини угруповання військ "Центр" під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна. "Звільнення" українських територій відбувалося за сприяння так званої "народної міліції ЛНР" та південного угруповання військ під командуванням генерала армії РФ Сергія Суровікіна.

Шойгу повідомив, що загалом Росія захопила 670 кв. км. територій Луганської області.

У відповідь на це президент РФ наказав підрозділам "відпочити".

"Підрозділи, які брали участь в активних бойових діях і досягли успіху, перемоги на Луганському напрямі, безумовно, повинні відпочити, наростити свої бойові можливості", — зокрема, сказав глава держави-агресора.

Водночас інші військові підрозділи, враховуючи угруповання "Схід" і "Захід", "продовжуватимуть виконувати свої завдання за раніше затвердженим планом", підкреслив президент РФ.

Нагадаємо, 3 липня після завзятих і важких боїв українські захисники змушені були залишити оборонні позиції у Лисичанську. Військове керівництво України зазначило, що місто залишили українські захисники з метою збереження життя.

Коментуючи відхід ЗСУ з міста, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відвоює позиції, які довелося залишити завдяки тактиці та нарощуванню поставок сучасної зброї.