Путин разрешил "отдохнуть" подразделениям, участвовавшим в захвате Луганской области (видео)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом страны-агрессора о взятии под контроль российской армии территории Луганской области. О потерях ВС РФ глава военного ведомства докладывать не стал.

Президент РФ Владимир Путин разрешил "отдохнуть" подразделениям группы "Центр", принимавшим активное участие в захвате Луганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула агентства "РИА Новости".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии под полный контроль ВС РФ территории Луганской области. В частности, глава российского военного ведомства сказал, что потери украинской стороны на этом участке фронта составили 2218 человек убитыми и 3251 ранеными. В то же время, о потерях армии страны-агрессора министр докладывать не стал.

Как стало известно, наступательную операцию на территории Луганской области с 19 июня проводили соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина. "Освобождение" украинских территорий происходило при содействии так называемой "народной милиции ЛНР" и южной группировки войск под командованием генерала армии РФ Сергея Суровикина.

Шойгу сообщил, что в общей сложности Россия захватила 670 кв. км территорий Луганской области.

В ответ на это президент РФ дал приказ подразделениям "отдохнуть".

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — в частности, сказал глава страны-агрессора.

При этом другие воинские подразделения, включая группировки "Восток" и "Запад" будут "продолжать выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану", подчеркнул президент РФ.

Напомним, 3 июля после упорных и тяжелых боев украинские защитники вынуждены были покинуть оборонительные позиции в Лисичанске. Военное руководство Украины отметило, что город был оставлен украинскими защитниками в целях сохранения жизни.

Комментируя отход ВСУ из города, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвоюет позиции, которые пришлось оставить, благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия.