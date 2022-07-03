"Ми повернемося завдяки постачанню зброї": Зеленський прокоментував відхід з Лисичанська

За словами президента України, отримані від партнерів системи HIMARS та інша зброя відіграють важливу роль у знищенні потенціалу російської армії.

Україна відвоює позиції, які довелося залишити, завдяки тактиці та нарощуванню постачання сучасної зброї. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні до українців.

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Як зазначив глава держави, ЗС РФ сконцентрували на Донбасі найбільшу свою вогневу міць.

"Вони можуть використати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність", — прокоментував президент.

Україна продовжує знищувати потенціал окупантів.

"Отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють у цьому важливу роль", — сказав Зеленський.

За його словами, не меншу роль відіграє й те, що Україна береже життя своїх воїнів.

"Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей необхідно берегти понад усе", — додав він.

Коментуючи сьогоднішній відхід ЗСУ з Лисичанська, президент наголосив, що командування забирає людей із певних точок фронту, де ворог має вогневу перевагу.

"Це означає лише одне — що ми повернемося, завдяки нашій тактиці та нарощуванню постачань сучасної зброї", — наголосив президент.

Резюмуючи, глава держави додав, що Україна "нічого не віддає".

Нагадаємо, сьогодні після завзятих та важких боїв українські захисники змушені були залишити оборонні позиції в Лисичанську. Військове керівництво України зазначило, що місто залишили українські захисники з метою збереження життя.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що для взяття під контроль Лисичанська ворог кинув величезні сили.