"Ми повернемося завдяки постачанню зброї": Зеленський прокоментував відхід з Лисичанська
За словами президента України, отримані від партнерів системи HIMARS та інша зброя відіграють важливу роль у знищенні потенціалу російської армії.
Україна відвоює позиції, які довелося залишити, завдяки тактиці та нарощуванню постачання сучасної зброї. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні до українців.
Як зазначив глава держави, ЗС РФ сконцентрували на Донбасі найбільшу свою вогневу міць.
"Вони можуть використати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність", — прокоментував президент.
Україна продовжує знищувати потенціал окупантів.
"Отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють у цьому важливу роль", — сказав Зеленський.
За його словами, не меншу роль відіграє й те, що Україна береже життя своїх воїнів.
"Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей необхідно берегти понад усе", — додав він.
Коментуючи сьогоднішній відхід ЗСУ з Лисичанська, президент наголосив, що командування забирає людей із певних точок фронту, де ворог має вогневу перевагу.
"Це означає лише одне — що ми повернемося, завдяки нашій тактиці та нарощуванню постачань сучасної зброї", — наголосив президент.
Резюмуючи, глава держави додав, що Україна "нічого не віддає".
Нагадаємо, сьогодні після завзятих та важких боїв українські захисники змушені були залишити оборонні позиції в Лисичанську. Військове керівництво України зазначило, що місто залишили українські захисники з метою збереження життя.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що для взяття під контроль Лисичанська ворог кинув величезні сили.