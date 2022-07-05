Росія вичерпала наступальний потенціал у процесі захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька, — експерт

За словами військового експерта Сергія Згурця, росіяни втратили багато живої сили та техніки у напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна. Тому упустили можливість продовжити наступ у Донецькій області.

Під час окупації Сєвєродонецька та Лисичанська російські сили зазнали суттєвих втрат особового складу та техніки. Зараз це угрупування втратило свій наступальний потенціал, припускає військовий експерт Сергій Згурець. Про це повідомляє UNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, це опосередковано підтвердив і Путін, коли запропонував голові Міноборони РФ Сергію Шойгу дати військам можливість відпочити та відновити боєздатність.

Пояснюється це тим, що значна частина російських військ, які діяли у напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна, сильно виснажені.

Експерт пояснив, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ не були стратегічними містами для оборони, утримувати їх було важко, особливо з флангів.

Опір українських військових завдав суттєвих втрат особовому складу та техніці ЗС РФ. Наразі вони вже пропустили можливість продовжувати наступ, незважаючи на те, що перед ними стоїть завдання подальшого просування на захід для захоплення Донецької області.

На думку аналітика, відступ від Лисичанська був цілком виправданим, оскільки потрібно було завдати якнайбільше втрат противнику.

Він наголошує на важливості того, що ЗСУ вийшли з Лисичанська організовано та без прориву лінії оборони: Сіверськ-Соледар і Слов'янськ-Краматорськ-Бахмут.

"Ці лінії були готові заздалегідь і досить добре, — пояснив Згурець. — Захист цих позицій є важливим у стратегічному плані для нашої подальшої оборони".

За словами аналітика, ЗСУ має резерв, щоб утримувати ці лінії оборони. Так, наші військові мають потенціал, щоб піти в контрнаступ, зокрема, на південному напрямку.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові ефективно використовують гаубиці Caesar, але їх замало. Французька артилерійська установка "Цезар" може бути підготовлена до роботи за одну хвилину, ще 40 секунд знадобиться, щоб її згорнути та піти з позиції. Висока мобільність дає можливість не потрапити під вогонь ЗС РФ.

Українські ППО за ніч перехопили 6 ракет над Дніпром. За інформацією Дніпропетровської ОВА, противник масово обстріляв область. Зокрема, у місті Покров ракета впала у приватному секторі та спровокувала пожежу.