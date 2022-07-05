Россия исчерпала наступательный потенциал при захвате Лисичанска и Северодонецка, — эксперт

По словам военного эксперта Сергея Згурца, россияне потеряли много живой силы и техники в направлении Изюм-Северодонецк-Лисичанск-Попасная. Поэтому упустили возможность продолжить наступление в Донецкой области.

Во время оккупации Северодонецка и Лисичанска российские силы понесли существенные потери личного состава и техники. Сейчас эта группировка лишилась своего наступательного потенциала, допускает военный эксперт Сергей Згурец. Об этом сообщает UNN.

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По его словам, это косвенно подтвердил и Путин, когда предложи главе Минобороны РФ Сергею Шойгу дать войскам возможность отдохнуть и восстановить боеспособность.

Объясняется это тем, что значительная часть российских войск, которые действовали в направлении Изюм-Северодонецк-Лисичанск-Попасная, сильно истощены.

Эксперт объяснил, что Северодонецк и Лисичанск не были стратегическими городами для обороны, удерживать их было трудно, особенно с флангов.

Сопротивление украинских военных нанесло существенные потери личного состава и техники ВС РФ. Сейчас они уже упустили возможность продолжать наступление, несмотря на то, что перед ними стоит задача дальнейшего продвижения к западу для захвата Донецкой области.

По мнению аналитика, отступление от Лисичанска было вполне оправданным, поскольку нужно было нанести как можно больше потерь противнику.

Он отмечает важность того, что ВСУ вышли из Лисичанска организованно и без прорыва линии обороны: Северск-Соледар и Славянск-Краматорск-Бахмут.

"Эти линии были готовы заранее и достаточно хорошо, — объяснил Згурец. — Защита этих позиций важна в стратегическом плане для нашей дальнейшей обороны".

По словам аналитика, у ВСУ есть резерв, чтобы удерживать эти линии обороны. Таким образом, наши военные обладают потенциалом, чтобы пойти в контрнаступление, в частности, на южном направлении.

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